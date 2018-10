50 Jahre Hotel Esser in Wegberg-Kisphoven

Kipshoven Das Hotel Esser in Kipshoven existiert seit 50 Jahren. Kurt Esser übernahm 1968 die Gaststätte von Mutter Josefine.

Mit kräftiger Unterstützung seiner Familie hat Kurt Esser 24 Hotelzimmer, ein Seminarhaus mit 19 Übernachtungszimmern sowie ein Appartementhaus hinzu bauen lassen. Als er das Haus im Jahr 1968 von Mutter Josefine übernahm, war er 20 Jahre alt. 1961 war er als Koch in die Lehre gegangen und hatte anschließend in mehreren Restaurants gearbeitet.

50 Jahre ist die Übernahme des Elternbetriebs nun her – das Jubiläum wird Anfang 2019 mit speziellen Speiseangeboten mit den Gästen gefeiert werden. Der erste Umbau war bereits 1967 erfolgt, als eine Kegelbahn hinzugenommen wurde. 1970 gestaltete die Familie – Vater Franz war verstorben, aber seine Mutter wurde 99 Jahre alt – im rückwärtigen Bereich des ursprünglichen Gebäudes einen großen Gesellschaftsraum. Auf Wunsch der Mutter kamen 1976 die ersten zwölf Gästezimmer hinzu. „Diese Bauphase wurde ‚Aprilscherz in Kipshoven’ genannt“, erinnert sich der Hausherr lächelnd, „wir haben am 1. April 1975 angefangen und waren ein Jahr später am 1. April fertig.“ Bis auf das Erdgeschoss wurde dabei der obere Bereich abgetragen, die Zimmer wurden in zwei Etagen draufgesetzt.