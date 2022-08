30 Jahre Rockfestival im Zelt:​ Drei Coverbands treten in Büch auf​

Die Band „Songs I Wish We Wrote“ aus Heinsberg ist am 5. August beim Rockfestival im Zelt mit dabei. Foto: J. Hürtgen

Büch Seit 30 Jahren gibt es das Rockfestival im Zelt. Für Freitag, 5. August, haben sich drei Coverbands angekündigt. Der Vorverkauf läuft bei allen Filialen der Volksbank.

Das Rockfestival im Zelt feiert seinen 30. Geburtstag. Nach einer Corona-Pause wird es wie in all den Jahren zuvor im Rahmen des Schützenfestes in Arsbeck-Büch vom Spielmannszug und Schützenverein Büch präsentieren. Einlass ist um 20 Uhr am Freitag, 5. August. Auf einer großen Bühne, ausgestattet mit professioneller Sound- und Light-Technik, treten auch in diesem Jahr wieder drei außergewöhnliche Bands auf.

Den Abschluss des Rockfestivals bestreitet die etwas andere Coverband: Songs I Wish We Wrote aus Heinsberg spielt in der Besetzung aus Patrick Kaumanns (Leadvocals, Guitar), Sebastian Jäger (Leadguitar, Vocals), Max Schönleber (Bass, Vocals) und Jakob Schönleber (Drums). Songs I Wish We Wrote spielt Songs von Kings of Leon, Foo Fighters, The Killers, Volbeat und anderen mehr. Die Gruppe hat noch jede Location zum Rocken gebracht und den ein oder anderen in Erinnerungen schwelgen lassen.