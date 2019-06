26. Deutscher Mühlentag am Pfingstmontag : In der Schrofmühle wird Getreide gemahlen

Rickelrath Zum 26. Mal öffnen am Pfingstmontag 1100 Wind- und Wassermühlen in Deutschland ihre Tore für Besucher.

Im Gebiet des Rheinischen Mühlenverbandes nehmen ca. 50 Wind- und Wassermühlen am Mühlentag teil (www.muehlen-dgm-ev.de). Auch die historische Schrofmühle in Wegberg-Rickelrath steht an diesem Tag für Besucher offen. Zwischen 10.30 und 17 Uhr wird mit Wasserkraft das hölzerne Räderwerk aus dem Jahr 1771 in Betrieb gesetzt und unter fachkundiger Leitung Korn gemahlen und Leinöl ausgepresst.