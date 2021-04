Kostenpflichtiger Inhalt: Sonderprogramm für Feuerwehrhäuser : 250.000 Euro vom Land für neue Feuerwache Wegberg

Modell der neuen Feuerwache in Wegberg des Büros Scheidt Kasprusch. Die neue Feuerwache wird an der Maaseiker Straße gebaut. Foto: Michael Heckers

Wegberg Wegberg profitiert dabei von einem Sonderprogramm für Feuerwehrhäuser in Dörfern und Kleinstädten. In ganz NRW werden 119 Projekte in 104 Gemeinden gefördert. Die Feuerwehr wird damit mit insgesamt mit 22,9 Millionen Euro zusätzlich gezielt gestärkt.