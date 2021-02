Berker Klängerstu’ef in Wegberg : Mundartabend ist nach 20 Jahren beliebter denn je

Wegberg Seit 20 Jahren bietet der Historische Verein Wegberg Mundartveranstaltungen an. Die Klängerstu’ef erfreut sich größter Beliebtheit. Zwangspause wegen Corona.

So hatten sich die Aktiven der Klängerstu’ef ihr kleines Jubiläum nicht vorgestellt: Seit März 2020 konnte kein Treffen in der Wegberger Mühle mehr stattfinden und wann es weiter gehen könnte, ist mehr als ungewiss. Entmutigen lassen sich die „Klängerer“ jedoch nicht. Sie haben sich an der Auslobung des Heimatpreises 2020 der Stadt Wegberg beteiligt und wurden prompt für ihre langjährige erfolgreiche Arbeit von der Jury mit einem Preis bedacht. Die Feierstunde zur Preisverleihung wäre vermutlich zum Jubiläum im Januar oder Februar erfolgt – alles gut geplant, aber die Corona-Pandemie macht auch hier einen Strich durch die Rechnung.

Die erste Mundart-Veranstaltung dieser Art fand am 25. Januar 2001 im ehemaligen Begegnungszentrum an der Beecker Straße statt. „Künftig jeden Monat in de Klängerstu’ef“, überschrieb Bernd Heuer damals seinen Beitrag für die Rheinische Post. Und so wuchs – inmitten der Bücherei des Historischen Vereins – ein bemerkenswerter plattdeutscher Treffpunkt heran. Seitdem wird an jedem zweiten Donnerstag im Monat in gemütlicher Runde kräftig geklängert. Dann werden „Anekdötsches, Stöckskes on Jedichte“ vorgetragen, die ein Leben ohne Fernsehen und Computer widerspiegeln.

Am 13. August 2009 stand der Umzug vom Begegnungszentrum an der Beecker Straße in die Wegberger Mühle neben dem Rathaus an. Am 14. Januar 2010 wurde die 100. Ausgabe der Klängerstu‘ef gefeiert.

Die durchschnittliche Besucherzahl lag früher im Begegnungszentrum bei 20 Personen, in der Wegberger Mühle waren es in Vor-Corona-Zeiten im Schnitt 50 bis 60. Der Anteil von Frauen zu Männern liegt bei etwa 75 zu 25 Prozent, berichtet der Historische Verein.

Der aktive Stamm von zunächst drei Personen (Karl Bertrams, Klaus Bürger und Heinz Eßer) trägt plattdeutsche Gedichte in Prosa oder Reimform oder Vorkommnisse aus dem alten Berk (Wegberg) vor. Inzwischen haben die drei Verstärkung erhalten durch Maria und Reinhold Küppers und Herbert Gehlen. Aber auch aus dem Kreis der Besucher kommen Beiträge.

Heinz Eßer hat eine für dieses Genre neue Vortragsform entwickelt. Seine Power-Point-Präsentationen sind eine Symbiose aus Bild und Text. Das Gedicht ist in Verse aufgelöst, die jeweils durch ein passendes Bild illustriert werden.

Am Vorgetragenen entzünden sich oft Ergänzungen, Anregungen, Erinnerungen aus alter Zeit und an alte Wegberger Originale, teils mit lebhafter Diskussion – eben das beliebte „Klängern“.

Karl Bertrams, der „Boss“ der Klängerstu’ef, bringt meist zu Beginn bäuerliche Wetterregeln zu Gehör. Er besorgt auch die Textblätter zu alten plattdeutschen Liedern, die von den Anwesenden mit Begeisterung gesungen werden. Nicht zuletzt dank der musikalischen Begleitung durch Reinhold Küppers und Herbert Gehlen am Akkordeon kommt eine prächtige Stimmung auf. Sogar eine eigene Hymne hat die Klängerstu’ef. Georg Wimmers vom Heimatverein Wegberg-Beeck hat sie unter dem Titel „Min Berker Klängerstu‘ef“ getextet und komponiert.

Einen vorläufigen Höhepunkt gab es am 9. April 2016 mit einer großen Mundartveranstaltung unter dem Motto: „Dat joav et noch nii“. An diesem Abend kamen im voll besetzten Forum Wegberg sechs Vereine und zwei Chöre aus den Nachbargemeinden zusammen, um die Schönheit und Vielfalt der heimischen Mundart zu demonstrieren.

Die 200. Klängerstu’ef konnte am 14. Februar 2019 gefeiert werden. Zu dem Termin fand auch die traditionelle Karnevals-Klängerstu’ef statt, sodass es – auch wegen der zahlreichen Gastauftritte – ein mehr als dreistündiger Abend wurde.

Wegen der Corona-Pandemie kann die Klängerstu’ef zurzeit nicht stattfinden. Als Ersatz bietet der Verein auf seiner Website im Heim@kino Videos von früheren Veranstaltungen an.

