Lesung Erster Wegberger Krimiabend ein voller Erfolg

Man kann sagen, was man will – die Deutschen sind einfach verrückt nach Krimis. Und da bilden die Wegberger auch keine Ausnahme. So strömten sie anlässlich des „1. Wegberger Krimitags“ zu Ehren von Friedrich Glauser, der als erster deutschsprachiger Krimi-Autor gilt, zahlreich in die Buchhandlung Kirch, gespannt auf die Geschichten, die die drei Autoren Kurt Lehmkuhl, Stephan Michels und Thomas Maria Claßen mitgebracht hatten. Allesamt sind sie Mitglieder des Syndikats, einem Zusammenschluss von mehr als 500 Krimiautoren aus dem deutschsprachigen Raum. „Wir sind kein Zusammenschluss von Gangstern, Gaunern und Ganoven“, betonte Stephan Michels. „Im Gegenteil, die Erlöse aller Veranstaltungen bundesweit gehen in einen guten Zweck, in unserem Fall an die Pfadfinder in Wegberg. Deshalb sind wir sehr glücklich, dass die Buchhandlung gerammelt voll ist.“