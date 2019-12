Erinnerungen an Weihnachten in der Kindheit : Als die Kerzen am Baum noch echt waren

Dass echte Kerzen den Weihnachtsbaum zierten, war viele Jahre lang gang und gäbe. Daran erinnert sich auch der Birgelener Franz-Josef Breuer. Heute jedoch setzen die meisten Haushalte auf elektrische Lichterketten mit LED-Leuchtdioden. Foto: dpa-tmn/Bodo Marks

Wassenberg Elisabeth Randerath (94) und Franz-Josef Breuer (88) sind in Birgelen geboren und aufgewachsen. Im Gespräch erinnern sie sich an das Weih­nachten in ihrer Kindheit und wie sie die Feierlichkeiten in der heutigen Zeit wahrnehmen.

An das Läuten der kleinen Glocke – kurz vor der Bescherung an Heiligabend – kann sich Franz-Josef Breuer erinnern, als wäre es gestern gewesen. Dabei ist diese Erinnerung knapp 80 Jahre alt. Damals war der gebürtige Birgelener ein aufgeregter Neunjähriger, der es kaum abwarten konnte, welche Geschenke unter dem Tannenbaum liegen würden. „Vor der Bescherung waren wir jedes Jahr erst in der Kirche. Nach der Christmette waren meine zwei Geschwister und ich immer schon ganz aufgeregt“, erzählt Breuer. „Wir hatten ein kleines Wohnzimmer oben im ersten Stock. Meine Mutter ging als erste hoch, wir mussten unten warten, bis die kleine Glocke erklang. Erst dann durften wir auch hochgehen.“

Die erste Überraschung zu jedem Weihnachtsfest war bei den drei Kindern der Familie Breuer der geschmückte Tannenbaum. „Den durften wir vorher nämlich alle nicht sehen.“ Und so staunten die Kinderaugen nicht schlecht, als sie den liebevoll geschmückten Baum mit den brennenden Kerzen in der Ecke sahen. „Natürlich mit echt brennenden Kerzen“, wie Breuer mit Blick auf die heutigen elektrischen Lichterketten an Weihnachtsbäumen ergänzt.

Die 94-jährige Elisabeth Randerath schwelgt mit Franz-Josef Breuer (88 Jahre) in Kindheitserinnerungen. Foto: Ruth Klapproth

Bevor er sich mit seinen jüngeren Geschwistern Hilde und Heinz den Geschenken widmen durfte, wurden im Kreise der Familie erst noch gemeinsam Weihnachtslieder gesungen. „Erst dann durften wir die Päckchen öffnen“, denkt Breuer mit einem Lächeln im Gesicht zurück. Eine Tradition, die es in der heutigen Zeit nur noch viel zu selten gebe.

Franz-Josef Breuer an seinem ersten Schultag im Jahr 1937. Foto: Franz-Josef Breuer

Doch wie sahen Weihnachtsgeschenke in den 1930er und 40er Jahren überhaupt aus? „Meine Schwester bekam eine Puppe und von Oma gefertigte Strickhandschuhe, mein Bruder einen Teddybär und eine Strickmütze“, erinnert sich Breuer, der – auch 80 Jahre später noch – ganz besonders von seinem Geschenk schwärmt. „Mein Vater hatte damals eine eigene Schuhwerkstatt. Dort fertigte er mir ein handgemachtes Lederetui für die Schule an. Das war ein absolutes Highlight für mich.“

Ein paar Häuser weiter feierte die heute 94-jährige Elisabeth Randerath, geborene Giesen, mit ihrer Familie Weihnachten. Ihre prägendste Erinnerung hat mit der Heiligen Messe am ersten Weihnachtsfeiertag zu tun. „Ich erinnere mich noch genau, wie ich damals mal vor der Messe ein vom Tisch heruntergefallenes Plätzchen aß“, führt Elisabeth Randerath aus.

Damit verstieß das junge Mädchen gegen die damals noch sehr streng durchgezogene Regel, dass Christen vor der Messe und dem Erhalt der Kommunion nichts zu sich nehmen durften. „Meine Mutter bekam dies mit und hat mich sofort verpetzt. Die Regelung war so streng, dass ich damals keine Kommunion erhalten habe. Weihnachten war für mich erledigt. Ich fühlte mich wie eine Verbrecherin, dabei hatte ich doch nur ein Plätzchen gegessen“, erinnert sie sich zurück.

Natürlich hat Elisabeth Randerath aber auch erfreulichere Erinnerungen an Weihnachten in ihrer Kindheit – vor allem beim Thema Essen: „Fleisch kam bei uns im Alltag nur selten auf den Tisch. Aber zu Weihnachten gab es dann doch mal Schweinebraten oder eine leckere Rindfleischsuppe.“ Die Beilagen wie Gemüse und Kartoffeln holte ihr Vater damals frisch aus dem eigenen Anbau im Garten.