Wassenberg : Zehn Jahre Betreutes Wohnen „In den Auen“

Wassenberg Die Bewohner feierten gemeinsam mit Gästen. Viel Lob auch vom Bürgermeister.

So sollte es auch diesmal sein. Gäste und Bewohner fanden sich hier ein, so dass es zwar eng, aber gemütlich wurde. Bürgermeister Manfred Winkens sagte: „Ich denke an die Zeit zurück, wo hier noch eine Wiese war und der niederländische Investor Jan Haegens der Haegens Immobilien GmbH lange überlegte, was gebaut werden soll.“ Dank der hervorragenden Zusammenarbeit der Stadt und der Firma Haegens sei mit dem Seniorenwohnpark „etwas Tolles gebaut worden, wo sich die Bewohner sehr wohl fühlen“, so Winkens. Das Haus sei gut gefüllt, fuhr Marion Peters, auch im Namen von Gottfried Küppers, beide Vorstand des Caritasverbandes für die Region Heinsberg, fort, und sprach ebenfalls ihren Dank für die gute Zusammenarbeit an Leo Herman Sijtsma der Firma Haegens aus. Die Caritas habe damals die Betreuung übernommen. „Als Caritasverband danken wir Ihnen, dass Sie uns das Vertrauen schenken, dass wir Sie betreuen und unsere Leistungen anbieten dürfen“, sagte Peters. Sie lenkte den Blick auf Angelika Krüger, die seit nunmehr fünf Jahren die Koordination des Betreuten Wohnens der CPS übernommen hat. Als direkte Ansprechpartnerin vor Ort ist sie für die Bewohner zuständig, kümmert sich um sie und organisiert Veranstaltungen.