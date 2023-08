Anmelden bis 8. September Workshop in Wassenberg zum Thema Starkregenkonzept

Vor mehr als zwei Jahren war die Stadt gleich mehrfach von Starkregen- und Hochwasserereignissen betroffen. Zuerst sorgte die Überflutung der Bundesstraße 221n zweimal innerhalb kürzester Zeit im Frühsommer für nicht unerhebliche Schäden. Vor allem Wassenberg-Süd und ganz besonders die Anwohnerinnen und Anwohner der Jülicher Straße hatten mit den Auswirkungen zu kämpfen. Die Wassenberger, die bereits seit Jahrzehnten in dem Bereich leben machten den Neubau der B 221n verantwortlich, denn zuvor sei es in der Jülicher Straße nie zu derartigen Schäden gekommen, betonten sie. Vorwürfe richteten sie an die Stadtverwaltung, auch der Landesbetrieb Straßen NRW geriet in den Fokus, weil die Bürgerinnen und Bürger vermuteten, dass bei den Plänen und nachher beim Bau der Trasse fehlerhaft gearbeitet worden sei.