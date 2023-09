Workshop zu Starkregen in Wassenberg Die Frage nach der Eigenverantwortung

Irgendwann platzte Frank Vieten (Krethi & Plethi) im zweiten Teil des Workshops, in dem es um das künftige Starkregenmanagement im Stadtgebiet Wassenberg ging, dann doch der Kragen. „Wir reden hier über Eigenvorsorge. Wo sind denn die, die am lautesten nach der Stadt gerufen haben?“, stellte er die kritische Frage in den Raum. Vieten erntete dafür breite Zustimmung.