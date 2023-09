Lese-Talk mit Wolfgang Bosbach und Ulli Potofski in Wassenberg Als Angela Merkel fast den Mauerfall verpasste

„52 – Ein Jahrgang, zwei Leben“ heißt das gemeinsame Buch, die erst sehr spät zueinander gefunden haben: „Wir haben uns erst vor recht kurzer Zeit kennen gelernt“, erzählte Potofski kurz vor Veranstaltungsbeginn, während er Bosbach noch auf die letzten Meter zum Parkplatz an der Burg lotste. „Wir haben uns dann aber in zwei Wochen bestimmt zehnmal getroffen und dabei ist die Idee entstanden, etwas gemeinsam zu machen und haben dabei unsere beiden Leben übereinander gelegt.“ So ist das Buch dann auch ein Stück weit zwei Biografien von zwei Menschen, die unterschiedlich aufwuchsen und dennoch jeder für sich und in seinem Metier ein Stück weit Deutschland geprägt haben.