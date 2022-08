Fast Spitzenreiter in NRW : Wohnungsboom in Wassenberg

Das Wachstum in Wassenberg soll maßvoll geschehen, betont die Stadtverwaltung. In dem Baugebiet in Orsbeck sollen etwa 50 Einfamilienhäuser entstehen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Nur in einer Kommune in NRW ist in den Jahren seit 2010 die Zahl der entstandenen Wohnungen prozentual mehr gestiegen als in Wassenberg. So bewerten Stadtverwaltung und Bauunternehmer die Situation.