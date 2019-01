Gesamtschule Wassenberg: Wladimir Kaminer liest: Die Kreuzfahrer

WASSENBERG Bestseller-Autor Wladimir Kaminer liest am Mittwoch, 20. März, 19.30 Uhr im Forum der Betty-Reis-Gesamtschule (Eintritt: 18,50 Euro, ermäßigt 15 Euro). Nachdem erst „Ausgerechnet Deutschland“ für Begeisterung sorgte, ist es nun Zeit für das Thema „Kreuzfahrer“:

Kreuzfahrten sind für ihn und seine Frau nahezu eine Sucht. Nachdem es harmlos angefangen hat, ist Familie Kaminer zu überzeugten Wiederholungstätern geworden. An Deck ist das Leben intensiv und ereignisreich, der Einblick in andere Kulturen kompakt. Wladimir Kaminer spricht Englisch, verfüttert Putin-Schokolade an seine Mitreisenden, feiert mit, wenn verkündet wird, dass bereits 50.000 Liter Bier an Bord getrunken wurden, und berichtet von der Tierliebe der Kreuzfahrer oder neuen Freundschaften, die so eben nur auf den Weltmeeren beginnen. Kaminer bekommt beigebracht, wie man die Beleuchtung nutzt, um auch in der fensterlosen Innenkabine das Flair eines Sonnenunterganges zu imitieren, und läuft inzwischen selbst Gefahr, noch an Deck bereits die nächste Kreuzfahrt zu buchen. Kein Wunder, hat Kaminer doch am eigenen Leib erfahren, dass es an Bord stets etwas zu essen gibt, und auch Helene Fischers „Atemlos“ immer irgendwo zu hören ist.