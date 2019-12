Ausstellung in Wassenberg : Breites Spektrum künstlerischer Arbeit

Barbara Kauven, Birgit Merle und Prof. Gisela Engeln-Müllges (v.l.) erläuterten im Artforum ihre künstlerischen Arbeiten zum besseren Verständnis ihrer Kunst. Foto: Renate Resch

Wassenberg Zum Ausklang des Jahres wurde die Winterausstellung in der Galerie Noack in Wassenberg eröffnet. Arbeiten von verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern sind zu sehen, darunter Fotos auf Textil zum Mauerfall.

Ein kleines Jubiläum kann in der Galerie Noack in Wassenberg gefeiert werden. Das vierte Jahr hat für die Ausstellungslocation begonnen. Nach wie vor ist sie mit Events und Ausstellungen eine Bereicherung für die Stadt Wassenberg. Künstler aus Deutschland und den Nachbarländern zeigen dort ihre Arbeiten – und für Kunstfreunde ist sie eine angesagte Adresse.

Zur letzten Ausstellung des Jahres lädt der Galerist Klaus Noack ein, bei der er Arbeiten von verschiedenen Künstlern zeigt. Einige haben bereits in der Vergangenheit dort ausgestellt und zeigen ein weiteres Spektrum ihres Schaffens, doch auch junge und erstmalig in Wassenberg gezeigte Kunst ist zu sehen. Der November ist der Monat des Mauerfalls. Zu diesem Thema zeigt die Fotografin Birgit Merle aus Wegberg Fotos auf Textil, die vor etwa zehn Jahren im Haus der Offiziere in der verbotenen Stadt Wünsdorf bei Berlin entstanden sind. In Schwarz-Weiß zeigen die durch einen Datencrash zu Unikaten gewordenen Fotografien die unterschiedlichen Verfallsstufen und markanten Ansichten der Innenräume.

Info Zu sehen bis zum 20. Dezember Zeiten Die Winterausstellung ist in der Galerie Noack, Roermonder Str. 6 in Wassenberg, noch bis zum 20. Dezember zu sehen. Geöffnet ist sie von Mittwoch bis Samstag von 13 bis 17 Uhr. Künstler Ausstellende Künstler sind die Fotografin Birgit Merle, die Künstlerinnen Mia M. und Barbara Kauven, die Künstler Jón Thor Gislason, Georg Treitz, Gerd Kanz, Victor Nono sowie Christiane B. Bethge und Prof. Gisela Engeln-Müllges.

Metallskulpturen in mathematischer Erscheinung zeigt Prof. Gisela Engeln-Müllges. In einem Verfahren, das ihr verstorbener Mann entwickelt hatte, entstehen fragile Unikate aus Bronze oder Metall. Dafür benutzt die Künstlerin einen Arbeitsgrund aus Quarzsand mit einem speziellen Kleber. In diese festen Materialblöcke sägt, bohrt und schneidet sie ihre Formen, die dann in einem speziellen Verfahren gegossen werden. Bei den hohen Temperaturen des Gusses löst sich der Kleber auf und gibt die Skulptur frei.

Bemerkenswert sind auch die ausgestellten abstrakten Glasmalerei-Arbeiten von Georg Treitz. Durch die LED Hintergrundbeleuchtung der verschiedenen Glasschichten entsteht eine dreidimensionale Tiefe, welche die ineinanderfließenden Farben markant in Szene setzt.