Galerie Noack Wassenberg: Wilde Malerei zeigt das Innere im Außen

Seit 1991 in Deutschland Der Künstler ist 1962 in China geboren, lebt seit 1991 in Deutschland. Zunächst studierte er Rechtswissenschaft bis er 1999 zur Malerei kam. Er lebt und arbeitet in Köln.

Wie der Titel entstand „Auf dem Weg zu meinem Atelier kam ich durch ein Düsseldorfer Viertel, in dem offensichtlich auch auf der Straße ein süßlicher Duft in der Luft lag, wie er typisch für Marihuana ist. Als ich dann im Atelier an einem Bild arbeitete, war dieser Sinneseindruck noch so deutlich, dass ich das Bild danach benannte.“

Die Ausstellung ist noch bis zum 6. April zu den Öffnungszeiten der Galerie in der Roermonder Straße 6 in Wassenberg Mittwoch bis Samstag von 13 bis 17 Uhr geöffnet.