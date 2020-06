Dank Förderprogramm des Landes : Wassenberg will wieder Heimatpreis vergeben

Wassenberg will wieder Heimatpreis vergeben

Wassenberg 5000 Euro lobt die Stadt für Projekte aus, die Zusammenhalt und Identität in der Region stärken. Das hat der Wassenberger Rat entschieden. Im vergangenen Jahr ging der Preis an drei Vereine.

Auch in diesem Jahr will die Stadt Wassenberg wieder einen Heimatpreis ausloben und dazu Gelder aus dem 2018 eingerichteten Förderprogramm des Landes beantragen. Das beschloss der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung. 2019 waren erstmals 5000 Euro nach Wassenberg geflossen, das Preisgeld teilten sich der Heimatverein Wassenberg, die Interessengemeinschaft „Effelder Leben“ und der Dorfverschönerungsverein Ophoven.