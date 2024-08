Ophovener Dorfverschönerungsverein Wie Ophoven schöner werden soll

Nach Gehölzschnittarbeiten wurde damals der Teichgrund mithilfe eines von der Stadt zur Verfügung gestellten Baggers entkernt und die Böschungsbereiche neu aufgeworfen. Eine Wasserversorgung aus dem Baalbach, der früher den Mühlenteich speiste, war aufgrund der geringen Wasserzufuhr nicht mehr möglich. Deshalb wurde nach dem Auffüllen durch die freiwillige Feuerwehr ein Windrad installiert, das per Pumpe bis heute von Frühjahr bis Herbst für Wassernachschub sorgt. Entstanden ist an der Agathastraße ein wahres Leuchtturm-Biotop mit angrenzender Streuobstwiese, bestückt vorwiegend mit alten heimischen Obstbäumen, die Baumpaten gestiftet haben. In 15 Jahren haben die DVV-Aktiven das Areal mit „Seehaus“, Schutzhütten, Bänken und (erst vor zwei Jahren) einer Terrasse mit Entspannungsliege als willkommenen Rastplatz für einheimische Spaziergänger, Radtouristen und Wanderer gestaltet. Das Areal gehört zu den zehn „Glücksorten“ in der Stadt, worauf eine Info-Tafel mit Entspannungstipps hinweist.