Wieder ein grenzüberschreitendes Projekt : Wie „City Swim“ die Wassenberger Schatzsucher unterstützt

Um „City Swim“ geht es am 3. September am Effelder Waldsee, vorher finden aber noch Trainingseinheiten statt. Foto: Ruth Klapproth

Wassenberg Die niederländische Stiftung City Swim veranstaltet am 3. September 2022 die Schwimmveranstaltung „Roermond City Swim“ in Wassenberg, Roerdalen und Roermond. Dahinter verbirgt sich nicht nur ein sportliches Vergnügen, sondern es geht auch um einen guten Zweck.

Im Effelder Waldsee können Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren hierbei am genannten Veranstaltungstag eine Strecke von 250 Metern schwimmen. Als gute Vorbereitung auf die Veranstaltung werden von der Stiftung City Swim im August insgesamt vier Übungsabende für die jungen Schwimmerinnen und Schwimmer angeboten, an denen die Kinder zusammen mit erfahrenen Trainern aus Deutschland und den Niederlanden die Möglichkeit haben, die Strecke im Effelder Waldsee zu trainieren.

Die Trainingstermine finden an folgenden Tagen statt: am 10., 17., 24. und 31. August. Treffpunkt ist jeweils um 18 Uhr beim Amici Beach am Effelder Waldsee in Wassenberg-Effeld. Von 18.30 bis 19.15 Uhr wird im Wasser trainiert. Die zwingende Voraussetzung ist allerdings, dass die Kinder im Besitz des Seepferdchen-Schwimmabzeichens sind.