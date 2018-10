Werbeständer weisen in Wassenberg auf Veranstaltungen hin

Wassenberg Wassenberg wirbt mit neuen Werbeständern und Schlagworten für seine Veranstaltungen.

An der Auffahrt zur Burg bildet die große Rahmenkonstruktion, in der auf Tafeln auf die jeweils anstehenden Veranstaltungen der Stadt hingewiesen wird, seit drei Jahren schon einen Blickfang. Jetzt hat die Tafel eine Schwester bekommen. Bürgermeister Manfred Winkens und Ortsvorsteher Heinz-Josef Harren stellten die Werbefläche mit den beteiligten Firmenvertretern, die für die Konstruktion gesorgt haben, auf der Grünfläche an der Ecke Rurtalstraße/L117 (gegenüber dem Meinweg-Relief) vor.

Der Werbeständer variiert das neue Image-Schlüsselwort der Stadt „Wassenberg ist Glück“. Nach einem Konzept des Autors des internationalen Bestsellers „Glück. The World Book of Happiness“, Leo Bormanns, hat Wassenberg bekanntlich zehn historische und landschaftliche Perlen der Stadt als „Glücksorte“ markiert, mit denen die Stadt wirbt. Aber auch seinem bisherigen Image „Genuss“ bleibt Wassenberg als Standort des über die Region hinaus bekannten „Schlemmer-Markts Rhein-Maas“ treu. Events und Kultur sind weitere Schlagworte, die jetzt auch auf kleineren längsrechteckigen Werbeständern an sieben Kreuzungen und markanten Stellen in der Stadt Passanten zum Hinsehen anregen.