Advent in der Burgstadt Weihnachtliches Wassenberg

Doch der Adventszauber erstreckte sich an den beiden ersten Adventswochenenden nicht nur am historischen Roßtorplatz, der zu den Wassenberger Glücksorten zählt. In den Ortschaften Myhl und Birgelen fanden ebenso stimmungsvolle Feste statt. In Birgelen luden die örtlichen Vereine am Sonntag zum traditionellen Nikolausmarkt rund um die Kirche. Mit einer Fotobox und mehreren Feuerstellen, Kaffee und Kuchen sowie Glühwein, Bierausschank und vielem mehr sorgten die Birgelener für mächtig Weihnachtsstimmung im Dorf. Der Nikolaus kam ebenfalls vorbei und verteilte Weckmänner an die Kinder. Die Trommler- und Pfeiferkorps sowie der Musikverein Eintracht Birgelen sorgten für besinnliche Klänge über dem Marktgeschehen. Auch hier konnten die Gäste an einigen Markthütten Handwerk bestaunen und erwerben.