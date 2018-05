Wassenberg: Wehr Orsbeck: 151 Einsatzstunden geleistet

Wassenberg Hinzu kamen bei der Löschgruppe Orsbeck im vergangenen Jahr noch 522 Stunden für Aus- und Fortbildung. Bei der Jahresversammlung gab es auch Beförderungen und Ehrungen.

Im weiteren Verlauf der Versammlung wurden nach erfolgreichem Lehrgangsbesuch die Kameraden Holger Behrens und Jürgen Hädrich zum Feuerwehrmann, Maximilian Gingter und Lennart Minkenberg zu Oberfeuerwehrmännern ernannt und Markus Jansen ist neuer Hauptfeuerwehrmann, auch ihm wurde gratuliert. Die Sonderauszeichnung in Silber des Verbandes der Feuerwehren in NRW für 40-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr erhielt Rolf Reichel nach einer ausführlichen Dankesrede vom stellvertretenden Kreisbrandmeister Claus Vaehsen. Einen Tag zuvor erhielt bereits Michael Becker das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber für 25-jährige Mitgliedschaft bei der jährlichen Ehrung im Rathaus in Wassenberg.