Buchautor Werner Berens : Wassenberger veröffentlicht Roman zum Tagebau

Autor Werner Berens mit seinem Roman „Spaltungen“ um den Kohleabbau im Braunkohlentagebaugebiet am Niederrhein. Foto: Ruth Klapproth/RUTH KLAPPROTH

Wassenberg Werner Berens beschreibt ein Problem, das viele Menschen aus der Region nachempfinden können. Welche Rolle die Rheinische Post gespielt hat.

Der Braunkohlentagebau Garzweiler II bewegt die Region seit jeher. Im Zuge der Diskussion um die Klimaschutzziele Deutschlands und der Europäischen Union ist er in den vergangenen Jahren auch weit über die Grenzen der Region zu einem Streitthema geworden. Mit der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Münster zu Gunsten des Tagebaubetreibers RWE, infolge dessen Landwirt Eckardt Heukamp seinen Hof verkauft hat, hat die Thematik in den vergangenen Tagen noch einmal an Brisanz gewonnen.

Dies hat Werner Berens natürlich nicht wissen können. Weder am 1. März, als der Roman „Spaltungen“ des Wassenbergers erschienen ist, und erst recht nicht im Sommer 2020, als er mit den Arbeiten für sein Werk so richtig begonnen hat. Er beschreibt die fiktive Geschichte von Franz Meurer, einem an der Heimat „klebender“ Rentner und ergebener „Dulder“, der sich fast damit abgefunden hat, seinen letzten Lebensabschnitt im Altersheim verbringen zu müssen, weil auch sein Haus weggebaggert werden soll. Aktivisten und Bürger wollen dies und das Fortschreiten des Tagebaues verhindern. Konzern, Politik, Werksangehörige und andere Bürger wollen das Gegenteil. Die Konflikte eskalieren und münden in einem kriegsähnlichen Chaos, an dessen vorläufigem Ende sich Franz Meurer die Frage beantworten muss, ob er in der Heimat bleiben kann oder nur die Flucht in eine friedliche Landschaft einen einigermaßen erträglichen Lebensabend rettet.

Info Berens schreibt sonst übers Fliegenfischen Autor Werner Berens aus Wassenberg hat schon mehrere Bücher verfasst, hauptsächlich über das Fliegenfischen. Auch für Fachzeitschriften schreibt er Artikel zu dem Thema. Buch Das Taschenbuch ist 238 Seiten stark und kostet 14,90 Euro. Es ist im Skript-Verlag erschienen.

Dass sich der Wassenberger überhaupt mit dem Thema auseinander gesetzt hat, ist tatsächlich auf die Rheinische Post zurückzuführen, verrät der Autor. Denn im September 2014 gab es einen Aufruf an die Leser, Kurzgeschichten zum Thema „Unsere Heimat“ zu verfassen. Er habe in diesem Zuge oft den Tagebau besucht, viel recherchiert und mit Menschen gesprochen, die von den Umsiedlungen betroffen waren, beziehungsweise sind. „Losgelassen hat mich dieses Thema seitdem nicht mehr“, gesteht der Wassenberger. Im Sommer 2020 war er dann an dem Punkt angelangt, dass er diese Kurzgeschichte zu einem ganzen Roman ausbauen wollte.

Es sei ihm wichtig gewesen, mit möglichst vielen Menschen zu sprechen, um viele verschiedene Perspektiven zu erfahren. „Auch wenn vielen Menschen gleiches widerfährt, so sind es doch auch alles Einzelschicksale. Jeder Mensch hat seine eigene Geschichte“, sagt Berens. Den Titel seines Romans habe er gewählt, weil ihm nicht verborgen geblieben sei, dass sich die Gesellschaft immer mehr spalte – in vielerlei Hinsicht. Fraktionen verhärten sich, im Großen wie im Kleinen. So sei der Kampf um ein Dorf teilweise irrational, wenn nur noch wenige Häuser stehen und von einer Dorfgemeinschaft, wie sie früher mal existierte, ohnehin nichts mehr zu spüren sei.

Er versuche stets, sich in die Situation der Gesprächspartner hineinzuversetzen. Schwer sei das Schicksal derjenigen Menschen, die ihr geliebtes Zuhause bereits verlassen haben, dann aber die Nachricht erhalten, dass ihr Dorf erhalten bleiben kann. Dass andere Menschen dann in dem Haus wohnen, wo sie selbst viel Arbeit reingesteckt haben, müsse sehr hart sein.