Im Wassenberger Stadtrat : Haushalt 2020: drei grüne Gegenstimmen

Wassenberg Mit großer Mehrheit hat der Wassenberger Stadtrat den Haushalt 2020 verabschiedet. Alle Fraktionen loben die gesunde Finanzlage der Stadt. Grüne vermissen Anstrengungen für mehr Klimaschutz.

Dies sah Marcel Maurer (CDU) anders. „Die Stadt nimmt im Kreis im Bereich Energie- und CO2-Einsparung eine Vorreiterrolle ein.“ Er nannte energetische Sanierungen und Blockheizkraftwerke in öffentlichen Gebäuden sowie das Planungsrecht für Photovoltaikanlagen auf der Kreisdeponie Rothenbach. Er lobte die Stadt als eine der zehn steuergünstigsten Kommunen in NRW. Die knapp 17 Millionen Investitionen für 2020 sah Maurer richtig platziert, hob den Baubeginn der Großsportanlage in Orsbeck hervor, die Fortsetzung von Stadtkernsanierung und Dorferneuerungsmaßnahmen, Straßen- und Radwegeausbau in Ophoven/Effeld oder den Sporthallen- und Schulausbau an der Gesamt­schule. Als wichtige Zukunftsaufgabe markierte er der Ausbau als Wohnstandort vor dem Hintergrund eines vorausgesagten Bevölkerungszuwachses bis 2030 von bis zu neun Prozent. Den erfolgreichen Start der neuen Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH lobte er – wie alle Fraktionen.