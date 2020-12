Bauwerke illuminiert : Wassenberger Lichter erhellen Adventszeit

Wassenberg Der Rundgang zu beleuchteten Attraktionen der Altstadt kann noch an drei Sonntagen erlebt werden. Zum Auftakt wurden rund 1000 Gäste gezählt, die sich in dem weitläufigen Areal aber nicht zu nahe kommen.

Der Weihnachtsmarkt entfällt, dafür setzen viele Kommunen auf Lichter bis zum Weihnachtsfest. So erhellen auch die „Wassenberger Lichter und Geschichten“ die Adventszeit und sorgen für eine besondere Stimmung beim Gang durch die Altstadt. Zum Auftakt riefen auf dem illuminierten Rundgang die Besucherinnen und Besucher an sechs ausgewählten Stellen mit Abstand und Corona-konform von Gästeführerin Therse Wasch eingesprochene Informationen per QR-Code ab.

In blaues und rotes Licht war der Gondelweiher getaucht, während wenige Schritte entfernt der angestrahlte Mammutbaum im Pfarrgarten die Aufmerksamkeit auf sich zog. Stimmungsvoll illuminiert waren auch der Bergfried und der Wehrturm. Weitere Stationen sind die Tony-Cragg-Skulptur, der Verlorenenturm und der Immunitätsbogen. Weithin sichtbar leuchteten zwei „Adventskerzen“ in Form von blauen Strahlen vom Dach des Bergfrieds in den Himmel. An den folgenden zwei Sonntagen kommt je eine „Kerze“ hinzu.