An den Sonntagen im Dezember : Wassenberger Lichter und Geschichten bei Rundgang erleben

Wassenberg Die Wassenberger „Lichter und Geschichten“ können an allen vier Adventssonntagen von Einbruch der Dunkelheit bis 22 Uhr besucht werden.

Die Wassenberger „Lichter und Geschichten“ können an allen vier Sonntagen von Einbruch der Dunkelheit bis 22 Uhr besucht werden. Dann stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH bereit mit dem Flyer mit den Standorten und den entsprechenden QR-Codes. Denn die und ein Smartphone braucht man für den Rundgang. Elf Spots sind geplant, acht Sehenswürdigkeiten werden auf die besondere Weise per QR-Code erklärt. Die Texte hat Gästeführerin Therese Wasch in einem Tonstudio eingesprochen.

Gestartet wird die Runde am besten am illuminierten Bergfried. Die Spaziergänger gehen anschließend vorbei am Blidenstein, an der Tony-Cragg- Skulptur in der Gartenachse, lassen den Mammutbaum zu sich sprechen, schlendern am Gondelweiher vorbei durch den Rosengarten hin zum Verlorenenturm, um dann durch den Immunitiätsbogen am Stiftsplatz zurück zum Wehrturm zu gelangen – immer mit Abstand.