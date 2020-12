Neuauflage geplant : Wassenberger Lichter vorzeitig beendet

Wassenberg Mehrere tausend Menschen haben die bunt illuminierten historischen Bauwerke und Bäume angeschaut. Die Aktion wurde im Lockdown abgebrochen. Wassenberg soll aber im kommenden Jahr wieder leuchten.

2000 bis 3000 Besucherinnen und Besucher haben an den beiden ersten Dezember-Sonntagen die Gelegenheit zu einem schönen Spaziergang rund um den Bergfried und durch die Gartenanlagen in der Innenstadt genutzt, um die „Wassenberger Lichter“ zu bewundern und den Geschichten aus der Historie zu lauschen. Geplant waren zwei weitere Veranstaltungstage am 20. und 27. Dezember. „Aufgrund der – gerade in Zeiten des Lockdowns – zu erwartenden hohen Besucherzahlen hat man sich bei der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH nun vorbeugend dazu entschieden, dieses Event nicht mehr stattfinden zu lassen“, teilt Kulturmanager Jürgen Laaser mit. Schließlich könne man nicht ausschließen, dass sich dann zu viele Besucherinnen und Besucher auf den Wegen begegnen.