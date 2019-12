Wassenberger Glücksbotschafter : Vom Glück – und wie man es findet

Die Wassenberger Glücksbotschafterinnen Anne Emonds (von rechts), Lydia Sorge und Therese Wasch sowie Sabrina Martin von der Kunst, Kultur und Heimatpflege GmbH am Bergfried, der einer von zehn Glücksorten ist. Gekennzeichnet sind diese mit informativen Stelen. Foto: Sebastian Kalenberg

Wassenberg Zu Silvester sollen unzählige Bräuche Glück für das kommende Jahr bringen. Die Wassenberger Glücksbotschafter sind Experten auf dem Gebiet und erzählen, was wirklich für den Alltag hilft – und wie sie persönliches Glück definieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Kalenberg

„Glück ist vielleicht nicht immer jeden Tag sichtbar. Deshalb muss man es manchmal aktiv suchen und auch die kleinen Glücksgefühle des Alltags wieder erkennen“, sagt Anne Emonds. Seit September ist sie eine Glücksbotschafterin in Wassenberg. Neben ihr gehören Lydia Sorge, Therese Wasch und Frank Sodermanns zum Team. Sie möchten anderen Menschen zeigen, wie man Glück im Alltag wieder bewusster wahrnehmen kann. Lydia Sorge erklärt, wo in der heutigen Gesellschaft das Problem liegt: „Menschen neigen dazu, vieles sofort ausschließlich negativ zu sehen. Wir müssen uns wieder aneignen, das Positive in den Situationen zu erkennen und so Glück in unserem Leben einfacher zuzulassen.“

Alle vier Glücksbotschafter haben Anfang des Jahres einen Workshop des belgischen Bestseller-Autors Leo Bormans besucht und waren schnell begeistert von dessen Auftreten. In seinen Büchern „Glück. The World Book of Happiness“ oder „Der Glückstest“ hat er sich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Außerdem ist er der Ideengeber der sogenannten Glückswoche, die ihren Ursprung in der niederländischen Nachbargemeinde Roerdalen hatte und 2019 erstmalig in Wassenberg stattfand. Im September besuchte der belgische Autor Wassenberg erneut und bildete die vier zu Glücksbotschaftern aus.

Einer der Stele, die einen der Glücksorte - hier den Rosengarten - markiert. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

INFO Die Wassenberger Glückswoche 2020 Konzept In der Wassenberger Glückswoche sollen verschiedene Aktionen und Veranstaltungen rund um das Themagebiet Glück stattfinden. Zeitraum Start ist am Internationalen Tag des Glücks am 20. März 2020. Der letzte Tag der Glückswoche ist der 29. März. Aktionen Oldtimerbus-Tour zu den zehn Glücksorten, Konzert, Yogawandern, Ausstellungen im Bergfried.

„Er hat uns das Rüstzeug mit auf den Weg gegeben. Glück ist eine persönliche Sache und jeder muss für sich selber entscheiden, wie er die Inhalte vermitteln möchte. Durch die Erzählungen und Übungen von Leo Bormans wurde uns ein Rahmen geschaffen“, erklärt Lydia Sorge. Gemeinsam mit dem Belgier besuchten sie die von Wassenberger Bürgern gewählten Glücksorte, wie den Mammutbaum im Küstersgarten oder den Bergfried, versuchten sich auf alltägliche Glücksmomente zurückzubesinnen und gingen einfach mal wieder auf den Spielplatz. „Ich war nach über 40 Jahren mal wieder rutschen. Wir sollten in fünf Minuten drei verschiedene Spielgeräte ausprobieren, und ich habe mich lange nicht mehr so kindlich glücklich gefühlt“, erinnert sich Therese Wasch an die Übungen mit Leo Bormans.

Auf diese spielerische Weise kann die Rückbesinnung auf das alltägliche Glück möglich gemacht werden. „Man kann nicht alles beeinflussen, aber 40 Prozent des eigenen Glücks hat man selbst in der Hand. Man muss nur trainieren und wissen wie man es zulässt“, erklärt Lydia Sorge. Für Sabrina Martin von der Kunst, Kultur und Heimatpflege GmbH, die die Glückswoche auch im kommenden Jahr ausrichten wird, gibt es dafür eine einfache Übung: „Mich persönlich macht die Natur immer glücklich und Wassenberg bietet so viele schöne Orte dafür. Vor allem in Zeiten der Digitalisierung ist es wichtig, auch mal bewusst in die Natur zu gehen“, erklärt Martin. Daher verfolge die Glückswoche mit seinen vielen Aktionen und Veranstaltungen auch genau diesen Zweck: „Wir zeigen den Bürgern, in was für einer schönen Stadt sie wohnen.“