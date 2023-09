Nach dem Fest für alle im Juni Wassenberger Biker- und Trikerfreunde übergeben 20.000 Euro

Lehnertz hatte zum wiederholten Mal die Reise aus der Eifel nach Wassenberg unternommen. Die Biker- und Trikerfreunde ohne Grenzen, die ihren Sitz in Wassenberg haben, hatten 80-Euro-Waldi sozusagen als Paten ihres Festes für alle gewonnen, das im Juni auf dem Betriebsgelände von Frank Sodermanns stattgefunden hatte. Der Hintergrund: Die Biker gingen mit einer mutigen Wette ins Rennen. 1000 Maschinen sollten zum Fest kommen. Der Gedanke dabei: Möglichst viele Spenden sammeln, um den Kindern und Jugendlichen, die in den stationären Einrichtungen in Wassenberg leben, eine Freude zu machen. Unterm Strich haben die Biker 20.000 Euro gezählt, die nun an Katja Wittner von der Kinder- und Jugendhilfe Birgelen sowie an Christina und Marecel Meurer von der Meurer Jugendhilfe gingen.