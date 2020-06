Im Bergfried Wassenberg : Farbenfrohe Kunst in virtuellem Rundgang

Farbenfrohe Kunst in virtuellem Rundgang

Die farbenfrohen Arbeiten der Menschen mit Behinderung kommen in den historischen Räumen des Bergfrieds optimal zur Geltung. Foto: Georg Kohlen

Wassenberg Die Lebenshilfe-Ausstellung „Kreuz und quer“ sollte wegen Corona nicht komplett entfallen. Deshalb ist sie jetzt im Netz zu sehen. Der virtuelle Rundgang führt durch drei Etagen des Bergfrieds.

Mehr als 50 farbenfrohe Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen finden sich in den drei Säälen auf drei Etagen des historischen Bergfrieds in Wassenberg ausgestellt. Die als Beitrag der Lebenshilfe Heinsberg zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 5. Mai bereits lange vorher geplante Ausstellung drohte durch Corona komplett auszufallen.