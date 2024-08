Vorfall in Wassenberg Zeugen nach Beleidigungen und Angriff gesucht

Eine 49-jährige Frau wartete am Samstag, 27. Juli, gegen 19.15 Uhr an der Bushaltestelle am Zentralen Omnibusbahnhof (Zob) in Wassenberg auf den Bus. Dabei wurde sie von einer männlichen Person angesprochen, der sie nach „Kippen oder Geld“ fragte. Wie die Polizei mitteilt, verneinte die Frau beides und wurde beleidigt und mit einer Dose Whisky-Cola bespritzt. Der Unbekannte warf die Dose danach gezielt in Richtung des Kopfes der Frau, es gelang ihr aber, auszuweichen. Sie konnte den Mann als etwa 1,70 Meter groß, europäisch wirkend, mit kurzen dunkelbraunen Haaren und starker Akne beschreiben. Er war mit einem blauen T-Shirt, und einer kurzen Hose bekleidet und sprach Hochdeutsch. Der Mann hält sich öfter am Zob auf, um dort Alkohol zu konsumieren.