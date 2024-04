Erneuter Antrag der SPD Wunsch nach Kinderwanderweg bleibt

So geht die SPD ins Detail: „Ganz konkret stellen wir uns unter einem Kinderwanderweg einen Wanderweg in unserem Stadtgebiet vor, der speziell für Kinder angelegt worden ist und interaktive Elemente enthält. Hier denken wir nicht an eine separate Veranstaltung oder ähnliches, sondern an einen Wanderweg, der jederzeit von allen Kindern und Familien genutzt werden kann. In der Haushaltsrede hatten wir deshalb die Beispiele eines Naturerlebnispfades oder eines sogenannten Kugelwaldpfades eingebracht. Wichtig ist uns bei einem solchen Wanderweg, dass für die Kinder ein Angebot geschaffen wird, bei dem sie auf einer Wanderung ihre Umgebung aktiv entdecken oder erleben können.“ So sollen also auf diesem Wanderweg Elemente eingebaut werden, die zum Mitmachen motivieren, die Kinder aktiv werden lassen und eventuell auch haptische Anreize bilden. „Dadurch wird ein Spaziergang durch Wassenberg sowohl für hier lebende Familien mit Kindern, als auch für Familien, die als Touristen Wassenberg besuchen, in seiner Attraktivität gesteigert“, begründet die SPD.