Klassik in der Burg Wassenberg : Wojciech Waleczek bittet zum Klavierabend

Wassenberg Am Sonntag, 18. September, präsentiert Pianist Wojciech Waleczek die größten Hits der klassischen Musik im Großen Saal der Burg Wassenberg. Das Konzert des Pianisten beginnt um 18 Uhr.

Er ist Preisträger verschiedener Klassik-Wettbewerbe, unter anderem des internationalen Wettbewerbs für Junge Pianisten Artur Rubinstein in memoriam in Bydgoszcz (1996), des Liszt-Wettbewerbs in Breslau (1997 und 2005), des internationalen Franz-Liszt-Wettbewerbs in Parma (2000), des Festivals für junge Pianisten in Danzig (2002) sowie des Seiler-Wettbewerbs Palermo (2005). Neben seiner Konzerttätigkeit arbeitet er auch als Professor an der Schlesischen Universität in Kattowitz. Wojciech Waleczek ist zudem stellvertretender Vorsitzender des Signum Vereins in Gliwice zur Förderung der klassischen Musik in Polen und im Ausland. Vom Minister für Kultur und nationales Erbe wurde er im Jahre 2017 für seine Verdienste um die polnische Kultur geehrt. Im Jahre 2018 erhielt er die Silberne Ehrenauszeichnung der Schlesischen Woiwodschaft und 2019 ein Bronzenes Verdienstkreuz vom Präsidenten der Republik Polen.