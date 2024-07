Ausstellung im Wassenberger Bergfried Wo Opa und Enkel mit der Kamera unterwegs sind

Etliche Fotos in der Schau machen denn auch Lust darauf, sich die heimischen Vogelarten vom Rotkehlchen bis zum Fischreiher mal wieder ins Gedächtnis zu rufen, wie auch die zweite stellvertretende Bürgermeisterin Irmgard Stieding, die die Eröffnungsgäste begrüßte, feststellte. Natürlich stammen die Fotos nicht nur aus dem Garten, sondern (mit wenigen Ausnahmen) aus den Naturbereichen in Wassenberg und seiner weiteren Umgebung. So sorgen Blüten oder Pilze in Nahaufnahme und Landschaftsimpressionen zu unterschiedlichen Tages- und Jahreszeiten und in vielfältigen Licht- und Farbstimmungen für Blickfänge. Fotos entstanden am Wassenberger Gondelweiher, der Gartenachse, in Wald und Flur, in Feuchtgebieten der Myhler Schweiz oder der Netteseen im benachbarten Kreis Viersen. Die Beecker Silhouette mit Kirchturm etwa ist als Schattenriss nach Einbruch der Dunkelheit zu sehen, aber auch ein Rotkehlchen, das sich in einer offenen Werkzeugschublade von Matthias Meyers Werkstatt eingenistet hat.