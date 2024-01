Entscheidung des OVG in Münster Windpark im Birgeler Wald kann gebaut werden

Nun ist es also amtlich: Die Genehmigung für den Windpark im Birgeler Wald im Kreis Heinsberg ist bestandskräftig, wie es im Behördenjargon heißt. „Der nordrhein-westfälische Landesverband des Naturschutzbundes Nabu, der Kreis Heinsberg und die BMR Windenergie Wassenberg GmbH & Co. KG haben im Verfahren um die Genehmigung von vier Windenergieanlagen in Wassenberg am 22. Dezember in der Verhandlung vor dem siebten Senat des Oberverwaltungsgerichts Münster einen gerichtlichen Vergleich geschlossen“, teilt der Kreis Heinsberg nun offiziell mit.