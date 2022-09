Am Baugebiet neben dem Wassenberger Sportpark : Wie standfest ist die Lärmschutzwand?

Blick auf die Lärmschutzwand beim Neubaugebiet in Orsbeck: Ein Wasserrohrbruch hat dazu geführt, dass die Standfestigkeit der Lärmschutzwand geprüft werden muss. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Die Mauer trennt das Baugebiet Anton-Heuters-Straße von der Bundesstraße 221. Auslöser der Probleme war ein Wasserrohrbruch. Nun sind Statiker mit Berechnungen beschäftigt. Baustellenampeln sorgen für Staus.

Das, was an der Landstraße 117 und an der Heinsberger Straße in Richtung Unterbruch und Heinsberg schon entstanden ist, kann sich sehen lassen. Kostenpflichtiger Inhalt Die Stadt Wassenberg hat in zentraler Lage einen großen Sportpark bekommen, der seinen Namen auch verdient und in dem irgendwann einmal hochwertige Leichtathletik-Wettkämpfe stattfinden werden. In direkter Nachbarschaft entsteht ein Baugebiet, wo Familien eine neue Heimat finden werden.

Klingt alles gut, trotzdem ist seit geraumer Zeit etwas Ärger da. In erster Linie geht es um die Lärmschutzwand, die das Baugebiet an der Anton-Heuters-Straße neben dem Sportpark Orsbecker Feld von der zweifellos viel befahrenen Bundesstraße 221 trennt. Baustellenampeln regeln dort den Verkehr. Es liegt auf der Hand, dass es oftmals zu Staus kommt und die Stimmung bei den Autofahrern deshalb nicht immer die beste ist.

INFO Sportpark: Eröffnung steht noch aus Der Sportpark Orsbecker Feld wird zwar schon eifrig genutzt. Auf der einen Seite spielen die Fußballer, auf der anderen die Baseballer, mittendrin trainieren die Leichtathleten. Die offizielle Eröffnung steht noch aus.

Wie Willibert Darius, der Kämmerer der Stadt Wassenberg, erklärt, habe ein Wasserrohrbruch für die Situation gesorgt. „Der Landesbetrieb Straßen NRW hat Bedenken geäußert, was die Standfestigkeit dieser Lärmschutzwand betrifft“, erläutert der Dezernent. Daher seien umfangreiche Prüfungen notwendig, die die Baustellenampeln auch erforderlich machen. Der Wasserrohrbruch, so Darius weiter, sei jedoch beseitigt.

Dennoch bleibt der Landesbetrieb Straßen NRW bei der Stadt am Ball, denn: Nach Ansicht des Landesbetriebs muss die Stadt Wassenberg nachweisen, dass die Statik der betreffenden Lärmschutzwand nicht gefährdet ist, und zwar im Bereich der L-Steine, die dort verbaut worden sind. Darius: „Wir müssen die Frage klären, was mit der Statik der Wand geschieht; für den Fall, dass man die Bundesstraße 221 rund 80 Zentimeter tief auskoffern würde.“ Zwar ist dies überhaupt nicht geplant, dennoch geht es nun um den Nachweis, den die Stadt Wassenberg erbringen muss.

Nötig sind dazu aufwendige Berechnungen eines Statikers und eines Prüfstatikers, ob der Bau in dieser Form ausreichend ist oder ob so genannte Injektionen als Nachbesserung vorgenommen werden müssen. „Wir arbeiten an diesen Injektionen“, erklärt Kämmerer Willibert Darius, der darüber hinaus sagt, dass es dabei darum geht, Beton in die betreffenden Stellen zu pumpen. Aber auch das müsse exakt berechnet werden, einfach so ließe sich das nicht beheben, heißt es dazu weiter aus dem Rathaus der Stadt Wassenberg.

Statiker sind bereits mit den Berechnungen beschäftigt, deren Ergebnisse gehen dann an Prüftstatiker. Willibert Darius sagt: „Uns ist klar, dass die Injektionen vorgenommen werden müssen. Die Frage lautet: In welcher Tiefe? Sind Fragen wie diese geklärt, können wir an Straßen NRW die Belege liefern.“ Darius bekennt auch, dass der Zeitpunkt denkbar schlecht war und ist, denn, so sagt der Dezernent weiter, alles begann in der Zeit der Sommerferien. Den Unmut der zahlreichen Nutzer der Bundesstraße 221 könne er nachvollziehen.