WFW-Bürgermeisterkandidat Torsten Lengersdorf : Schwerpunkte: Jugend und Digitalausbau

Wassenberg WFW-Bürgermeisterkandidat Torsten Lengersdorf stellt seine Ziele vor. Im Januar 2020 besteht die Fraktion „Wir für Wassenberg“ (WFW) seit drei Jahren.

Lengersdorf möchte „positiven Klimaschutz“ fördern und verweist dabei beispielhaft auf den aktuellen WFW-Antrag für einen Klima- und Umweltschutz-Preis. „Nicht durch Verbote, sondern durch positive Anreize wollen wir den Klimaschutz fördern“, betont der 45 Jahre alte Berufsfeuerwehrmann (Brandinspektor) bei eine Werksfeuerwehr in Düsseldorf, der sich natürlich auch bei der Freiwilligen Feuerwehr in seinem Wohnort Birgelen engagiert. Seit 2004 lebt Lengersdorf, der verheiratet ist und zwei Söhne (10 und 18 Jahre) hat, in Birgelen. Vorher wohnte er in Hilfarth, wo er auch aufwuchs.