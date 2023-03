Werner Berens in der Bücherkiste Wassenberg Wie ein „Krieg um Energie und Heimat“ die Menschen spaltet

Jenseits des Dorfes und doch mittendrin: Der Konzern, der mit seiner gnadenlosen Strategie einer Konzernmaschine gleicht, der mit allen Raffinessen das Dorf und die Waldbesetzer zum Aufgeben zwingen will, der den Ministerpräsidenten umgarnt und das Sondereinsatzkommando der Polizei, das in der Person von Meurer, einem weitläufigen Verwandten von Franz, Großdemonstrationen aus der Luft beobachtet und Aktivisten am Boden mit Schlagstöcken und Bulldozern angreift. Und da ist der eigenbrötlerische Geologe, den die Welt des Tagebaus fasziniert, der dem Konzern mit seinem Wissen nützlich ist und der am Ende doch dem Charme von Julia Ottersen erliegt, der Wortführerin des Widerstands. Es kommt wie es kommen musste: Unter den Klängen einer Blaskapelle und dem Gejohle der Umstehenden, hinter einem Absperrzaun mit Transparenten beider Seiten, unter dem Knacken und Krachen der Greifarme und Abrissbirnen fällt das sichtbarste Symbol der Dorfgeschichte und des Widerstands: der Glockenturm der Kirche.