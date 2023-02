Tulpensonntagzug in Wassenberg Wenn der Prinzenwagen auch die Hochzeitskutsche ist

Zwei Jahre waren die Karnevalsumzüge ausgefallen – in Wassenberg hatte er am Sonntag teils Doppelfunktion: Der Prinzenwagen war gleichzeitig Hochzeitskutsche. Rechtzeitig hatte das Prinzenpaar Jörg I. und Toni I. der KG Kongo standesamtlich geheiratet und den kirchlichen Segen als Brautpaar erhalten. Und Tausende wollten Trauzeugen sein am und im Tulpensonntagszug. Die Straßen von Birgelen her, am neuen und am alten Rathaus vorbei, waren knallvoll mit Menschen, deren Erwartungen an den Straßenkarneval sich in drei Jahren angesammelt hatten und explosiv äußerten.