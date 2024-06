Ausstellung im Wassenberger Bergfried Wenn Fotos von Borderline erzählen

Nadja Lange, die vor vier Jahren in Kontakt zu Helmut Heutz kam und ihm das Thema nahelegte, gab Einblicke in ihre Gefühlswelt. BPS-Betroffene empfänden Gefühle achtmal stärker als andere Menschen. Mit Erleichterung habe sie vor zehn Jahren nach einer Flucht in Alkohol- und Drogenkonsum die Diagnose zur Kenntnis genommen. Corona habe zum erneuten Absturz geführt, dem der Umzug nach Berlin und eine Therapie folgten. Die habe ihr geholfen, mit der Krankheit zu leben. Heute engagiert sie sich in einer Selbsthilfegruppe und klärt als Podcasterin sowie auf ihrer Homepage www.gluecklichseinmitborderline.de auf. Die Ausstellung hofft sie, auch an die Berliner Charité vermitteln zu können.