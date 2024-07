Vom 1. bis 4. August in Wassenberg Welt der Kulinarik zu Gast beim Schlemmermarkt Rhein-Maas

Den prominenten Gast wird Bürgermeister Marcel Maurer in Wassenberg begrüßen. Maurer sagt: „Wir sind hocherfreut, Sebastian Lege diese renommierte Auszeichnung zu verleihen und ihn beim Wassenberger Schlemmermarkt willkommen heißen zu dürfen. Seine Leidenschaft und sein Fachwissen bereichern unsere Veranstaltung und machen sie zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Besuchenden.“ Die Verleihung der Goldenen Schlemmerente 2024 findet am Donnerstag, 1. August, 19.30 Uhr, auf dem Roßtorplatz statt. Zu den bereits Ausgezeichneten zählen Prominente wie Henning Krautmacher, Götz Alsmann, Christine Westermann sowie die Spitzenköche Mario Kotaska, Nelson Müller oder auch Björn Freitag. Seit 1997 wird die Goldene Schlemmerente alljährlich an Persönlichkeiten verliehen, die sich um die Förderung der Ess- und Trinkkultur verdient gemacht haben.