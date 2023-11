Karten für Musical in Wassenberg erhältlich Eintauchen in die Weihnachtsgeschichte

Am Donnerstag, 21. Dezember, 17 Uhr, wird im Forum der Betty-Reis-Gesamtschule das Familien-Musical „Eine Weihnachtsgeschichte“ aufgeführt. Das Event wird in Kooperation mit der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH organisiert. Charles Dickens’ Klassiker wird in neuem Gewand und mit originellen, spannenden und lustigen Charakteren dargeboten. Auf der Bühne sorgen unter anderem ein durchgeknallter Geist, eine sprechende Laterne und ein singendes Fenster für jede Menge Spaß und tolle Unterhaltung. Die großartige Musik mit Ohrwurm-Garantie zum Stück stammt aus der Feder von Michael Schanze.