Wegberger Autoren in Effeld Siebenschreiber in familiärem Ambiente

„Oh, Lady be Good“, flehte Pianist Krause zwischen den Lesungspartien die genervten Hausfrauen an oder er gab der Natur ein Gesicht mit „Softly as in the Morning Sunrise“ und „Lullaby of the Leaves“. „This Masquerade“, kommentierte er die Magie der Hotelnächte und mit „Rockin’ Chair“ das Gewese technikverliebter Gärtner im Ruhestand. Alles in allem – und in dieser Hinsicht herrschte Einigkeit: Wiederholung erwünscht!