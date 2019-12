34 Millionen Euro für 5,7 Kilometer in Wassenberg : B 221n: Ortsumgehung ist freigegeben

34 Millionen Euro für 5,7 Kilometer in Wassenberg

Wassenberg NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst gab den Startschuss an der Bundesstraße 221 neu: Die Wassenberger Ortsumgehung ist nun freigegeben. Damit endet ein Kapitel, an dem seit mehr als 50 Jahren geschrieben wurde.

Als Hendrik Wüst, Minister für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, am Montag gegen 15 Uhr das Band durchschnitt und so symbolisch die Straße für den Verkehr offiziell freigab, erinnerte sich Leo Stassny an seinen Großvater zurück, der einst Bürgermeister von Wassenberg war. „Das Thema Ortsumgehung Wassenbergs ist weit mehr als 50 Jahre alt. Und heute ist es wohl soweit“, sagte Stassny, der 35 Jahre lang für die SPD im Rat der Stadt Wassenberg saß.