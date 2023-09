In Wassenberg und Wegberg Männergesangvereine im Konzert vereint

Und: Bereits am kommenden Samstag, 16. September, 19 Uhr (Einlass 17.30 Uhr), findet ein erstes Konzert der Chöre im Forum Wegberg, Burgstraße, statt. An der Abendkasse, so kündigen es die Wassenberger schon mal an, wird es noch Karten (je 15 Euro) geben, zuvor sind sie noch im Heimtierbedarf Peters und Nösen, Robert-Bosch-Straße 10, im Salon Haargenau, Rather Straße, beide in Rath-Anhoven, bei Blumen Fervers, Am Driesch 5 in Beeck, sowie bei den Sängern erhältlich. Zu den Ausführenden zählen auch Sopranistin Stefanie Kunschke und Tenor Marcus Heinrich.