Bilanz nach dem Gewitter Schäden am Wohnheim halten sich in Grenzen

Das Rathaus ist gerade auch dabei, die Schäden zu sichten, in der weiteren Folge geht es dann um die Sanierung, zu der noch keine Einzelheiten genannt werden konnten. Immerhin: Die aktuellen Einschränkungen halten sich im Rahmen, hieß es am Mittwochnachmittag aus der Stadtverwaltung. Ansonsten hatte sich die Lage im Stadtgebiet Wassenberg am Dienstag nicht mehr wesentlich geändert, weitere Einsätze gab es demnach nicht. Zwischenzeitlich soll Ophoven am Abend noch eine Weile ohne Strom gewesen sein.