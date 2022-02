Unternehmen mit Niederlassung in Wassenberg : Wechsel in der Führungsetage der Semco-Gruppe

Wassenberg Seit dem 1. Februar ist Thorsten Trippler neuer kaufmännischer Geschäftsführer der Semco-Gruppe, die auch in Wassenberg eine große Niederlassung betreibt.

„Semco wächst weiter. Damit dieses Wachstum störungsfrei funktioniert, brauchen wir optimale Strukturen und verantwortungsvolle Führungskräfte“, begründet Hermann Schüller, geschäftsführender Gesellschafter der Semco-Gruppe, diesen Schritt. Bernhard Feldmann war seit 2004 kaufmännischer Geschäftsführer des Unternehmens. Seit 2013 ist er zudem Geschäftsführer der Standorte in der Region Nord. „Bernhard Feldmann hat sich in den vergangenen 18 Jahren große Verdienste mit dem Aufbau und der Entwicklung unserer kaufmännischen Verwaltung erworben. Sie unterstützt unsere Standorte in allen kaufmännischen Angelegenheiten effektiv und entlastet sie effizient. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Bernhard Feldmann in seiner neuen Funktion“, so Hermann Schüller.