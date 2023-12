Baustelle wegen Vierzügigkeit Was sich an Wassenbergs größter Grundschule ändert

Während sich Erwachsene über Baustellen – sei es auf den Straßen oder auf der Arbeit – meist stundenlang aufregen könnten, sorgen Bagger und Co. auf dem Schulhof der Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg bei den Schülern für Begeisterung. In erster Linie natürlich, weil es sehr spannend ist, was die Maschine da so aushebt. Allerdings symbolisiert die Baustelle auch einen Wandel – nicht nur architektonisch, sondern auch inhaltlich.