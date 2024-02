Im Wassenberger Rathaus Warum das Fundbüro lieber schweigt

Fakt ist: Beckers ist souverän im Umgang mit der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt, in Sachen Fundbüro jedoch schweigt er sich ebenso gekonnt aus. Und das hat auch seine Gründe. „Wer seinen Besitz verloren hat, der dann auch bei uns im Fundbüro angekommen ist, sollte schon so genaue Kenntnis über den jeweiligen Gegenstand haben, dass er ihn auch sehr genau beschreiben kann“, erklärt Martin Beckers. Beispiel Waffenkoffer: In der offiziellen Meldung, die die Stadt regelmäßig herausgibt, belassen es die Mitarbeiter lediglich bei der Aussage „Waffenkoffer mit Inhalt“. Wie groß dieser Koffer ist oder welche Waffen darin gelagert sind, soll bewusst und im wahrsten Sinne des Wortes unter Verschluss bleiben. Auch bei Dingen wie aufgefundenen Autoschlüsseln nennt die Stadtverwaltung beispielsweise nie die Marke des Fahrzeuges.