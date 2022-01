Norbert Helpenstein hat wieder Spenden gesammelt : Wanderungen bescheren der IG Ophoven über 1000 Euro

Ophoven Norbert Helpenstein ist als Wanderführer bestens bekannt. Er sammelt regelmäßig Spenden. Auch jetzt konnte er wieder Geld nach Ophoven bringen.

„Lange ist es her, dass eine große Gruppe zusammen wandern konnte. Das Coronavirus bestimmt unser Leben. Andere Lebensbedrohliche Krankheiten scheinen nicht mehr zu existieren.“ Der in der Region bekannte Wanderführer Norbert Helpenstein bedauert das.

Von ihm persönlich begleitet in einer Gruppe zu wandern – wenn auch in eingeschränkter coronakonformen Form –, habe vielen Mitwanderern Kraft gegeben für den Lebensalltag. „Einmal etwas Anderes sehen, still genießen oder auch in einer Diskussion vertiefen. Mit offenen Augen und Herzen etwas Positives erfassen. Besonders die radikalen Veränderungen in der Natur sind aufgefallen, und eine Verbindung zu unserer derzeitigen Gesundheitssituation ist schnell da. Hat der Mensch da zu spät gehandelt?“, blickt Helpenstein zurück.

Bei allem wurde aber nicht vergessen, dass einigen Kindern und ihren Familien der Weg in die Zukunft durch eine noch immer tödliche Krankheit der Weg ins Leben schwer gemacht wird. Darum lässt Helpenstein nach seinen Wanderungen einen Hut durch die Runde wandern, so bittet er um Spenden, und zwar für die Kinderkrebshilfe der Interessengemeinschaft Ophoven. So kamen im Jahr 2021 1084,30 Euro zusammen, die der Wanderführer kürzlich an Wiljo Caron von der IG übergeben konnte. „Wir freuen uns sehr über diese jährliche Unterstützung“, so Caron, „insbesondere, wenn sich Leute so lange Zeit auf diese Weise für unsere Sache einsetzen.“