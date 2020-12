Wassenberg : Wandern auf dem Krippenweg

Wassenberg 26 Adressen in der Wassenberger Oberstadt. 24 Engelsymbole ergeben einen Lösungssatz.

Auch in diesem Jahr lädt der Förderverein Pilgerweg wieder dazu ein, an Krippen vor oder (gut sichtbar) in 26 Häusern der Wassenberger Oberstadt Halt zu machen: in Gedanken an Advent und Weihnacht. Der biblische Engelsgruß zur Geburt Christi „Fürchtet euch nicht“ (Lukas 2) ist das Motto.